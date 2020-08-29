Школам Симферополя нужны средства на ограждения и пищеблоки

Акты готовности подписаны у всех столичных школ и детсадов Фото: Олег УКЛАДОВ

Школам Симферополя необходимо дополнительное финансирование на обустройство ограждений, автоматическую пожарную сигнализацию и ремонт пищеблоков. Несмотря на недостатки, акты готовности к началу учебного года подписаны у всех 48 школ и 58 детсадов.

- Имеем ряд учреждений,к которым есть замечания, а для того, чтобы их устранить, естественно, необходимо дополнительное финансирование, над чем мы работаем совместно с администрацией школ и с депутатским корпусом, - отметила начальник управления образования столичной администрации Татьяна Сухина.

Перед системой образования сейчас ставится задача соблюсти все требования Роспотребнадзора. Запускать школьников на уроки будут с 8.00 утра, измеряя температуру с помощью бесконтактных термометров. До начала уроков учреждение проходит санобработку и дезинфекцию.

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