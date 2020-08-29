Школам Крыма на рециркуляторы выделили 100 миллионов рублей

Минобразу дали 100 миллионов рублей на выполнение в школах требований Роспотребнадзора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школам Крыма из республиканского бюджета к началу нового учебного года дополнительно выделили 100 миллионов рублей на приобретение рециркуляторов. По информации Минобразования РК, в учебные учреждения закуплено 2962 рециркулятора.

В каждой школе составляются графики проведения обеззараживания воздуха в классных комнатах. Рециркуляторы будут перемещать из одного кабинета в другой. Собирать деньги с родителей на покупку в класс рециркуляторов запрещен. Также за бюджетный счет идет приобретение бесконтактных термометров, антисептических и дезинфицирующих средств.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50