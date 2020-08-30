Погода в Крыму на 30 августа: без осадков и тепло до +33

Черное море прогрелось до +25 Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 августа на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, в отдельных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Температура морской воды в Феодосии 24°, в Алуште 24°, в Ялте 24°, в Севастополе 24-25°, в Евпатории 25° и в Черноморском 24°.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 31…33°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный до 11 м/с. Температура воздуха до +30°.

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