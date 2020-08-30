Крым в сентябре ждет аномальная жара до + 39 градусов

Жара пойдет на пользу туристическому сезону. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Сентябрь для Крымского полуострова станет продолжением лета: аномальная жара и дефицит небесной влаги. Такой неутешительный прогноз озвучил в эфире радио «Спутник» в Крыму ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Эксперт пообещал, что на следующей неделе на Крымском полуострове будет стоят знойная ясная и сухая погода.

Ночами столбик термометра не будет опускаться ниже 15…20 градусов. Дневные температуры 33…39.

- Это полноценная заявка на температурный рекорд 2015 года, - отметил синоптик. В начале сентября Крым ждет аномальное тепло. Дефицит осадков 46 процентов.

Жара – это палка о двух концах: с одной стороны - продолжение курортного сезона, а с другой – ухудшение ситуации с водоснабжением. На сегодняшний день в Симферополе и отдельных населенных пунктах Бахчисарайского района вводится подача воды по графику, потому что водохранилища региона обмелели до критического уровня.

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