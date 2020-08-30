В Крыму за сутки выявили 52 новых случая коронавируса

В Крыму действует масочный режим. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В регионе на за минувшие сутки зафиксировано еще 52 заболевших коронавирусной инфекцией.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что 15 из них выявлены при обращении к врачам, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 12 – при скрининге здоровых людей, 2 случая привезли из-за границы.

В общей сложности за время пандемии в регионе зарегистрировано 2399 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровело 1644 мужчин, женщин и детей.

Руководитель региона напомнил о необходимости соблюдения масочного режим при посещении общественных, в том числе торговых точек, общественного транспорта и так далее.

- Соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров, - отметил он.

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