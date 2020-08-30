«Как во время качки раздеться догола»: В Крыму идут съемки продолжения фильма «Гардемарины, вперед!»

Фото: кадры видео Фильм "Гардемарины-IV"/VK
На полуострове идет работа над увлекательным приключенческим фильмом «Гардемарины-5». Судя по видео, где запечатлены отдельные моменты, продолжение культового фильма «Гардемарины, вперед!» будет ярким и динамичным.
- Готовимся к очень интересной сцене. Сергей Друзьяк тренируется быстро снимать с себя одежду! – такой пост сопровождает очередное видео с киноплощадки.
Сергей Друзьяк (артист театра и кино, ведущии телепередачи «КАЛЯКА-МАЛЯКА», озвучка Бедокура в мультсериале «Джинглики». – От авт.) лихорадочно снимает с сея обувь и одежду.
- Как во время качки раздеться почти догола! Смотрим на время. Скидывай сапоги. Не складывай. Самое главное расстелить портянки крестом, - переговариваются участники киногруппы в кадре, предостерегая актера, что по сюжету ему придется раздеваться на шлюпке, в штормящем море, под разрывы турецких снарядов. Вдобавок на него будет психологически давить молодая особа, находящаяся в ним в одной лодке.
- Молодец! Осваиваешь потихоньку, - отмечает Светлана Дружинина.
Дмитрий Харатьян, который играет в этой ленте, одну из главных ролей, успел засветится в соцсетях голышом.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50