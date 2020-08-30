Взрыв двигателя ракеты: Стали известны детали крушения Су-27 в Крыму

Фото: Архив "КП " Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весной у побережья Крыма потерпел крушение истребитель Су-27. И вот стала известна официальная версия причины инцидента - «взрыв двигателя авиационной ракеты после ее схода при выполнении учебного пуска».

Такое заявление в эфире телеканала «Звезда» (программа «Военная приемка») сделал начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов.

- Причинами авиационной катастрофы явился подрыв двигателя ракеты на траектории после ее схода, - сказал военный, отметив, что выводы комиссии, расследовавшей инцидент, однозначны.

Напоминаем, что 25 марта в Минобороны Российской Федерации сделали заявление, что истребитель Су-27 ВКС России, выполнявший плановый вылет, исчез с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 километрах от Феодосии. Обломки воздушного судна были найдены, летчика обнаружить не удалось.

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