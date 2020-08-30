В Симферополе и Севастополе 31 августа частично не будет электричества

Электричество пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

31 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя отключат свет, потому что энергетики планируют приводить в порядок электросети.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Войкова 2а (чет)

ул. Севастопольская/ ул. Эстонская

ул. Лихого 1-7(нечет)

ул. Севастопольская 31 (нечет)

пер. Парковый 2-4 (чет), 1-3 (нечет)

ул. Тамбовская 34-36 (чет), 37-49 (нечет)

ул. Дзюбанова 4-12 (чет), 1/6-13 (нечет)

ул. Проездная 32-34 (чет)

пер. Дзюбанова 2-6 (чет)

бул. Ленина 6

ул. Спера 2, 5-15 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

село Орлиное: ул. Мазурца 2-22; ул. Тополиная 12,15-А,11-15; ул. Евгении Грунской 2-14,7-11; ул. Ореховая 20-А,4,10-16,20,15-17,21

с 11.00 до 17.00

ул. Ангарская 1, 9-В, 11-А (школа№28);

ул. Яблочкова 3-13(нечет),7-А,13-А,13-Б; 6-18(чет), 22-38(чет), 2-А;

ул. Зеленогорская 2-26(чет),14-А,32,34,36, 1-59(нечет), 59-Б;

ул. Мысовая 2-14(чет), 1-9(нечет);

ул. Фарватерная 2-12(чет), 3-9(нечет);

ул. Линейная 2-18(чет); 1-5(нечет);

ул. Турбинная 2, 4; 1-53(нечет);

ул. Каширская 1-39(нечет); 1-А; 1-Б;

ул. Кустарниковая 1-5(нечет);

ул. Шатурская 2-28(чет);1-11(нечет); 19-27(нечет).

ООО «Крымвторцветмет»; ООО «Ясака»

с 08.00 до 17.00

ул. Богданова 1,1-А,2-10(чет),3,7,7-А,7-Б,9-А,9-Б;

ул. Дорофея Кошубы 7-21(нечет);

ул. Кряжева 1,2,3,4,5,6;

ул. Серафимовича 1-13(нечет),2-18(чет);

ул. Цимлянская 1,3,4,4-А,6,7,8,10,14,16;

ул. Циолковского 1,3,5,17,19;

ул. Челюскинцев 38-94(чет),65,86-А;

ул. Богданова (Севастопольский приборостроительный завод «Парус»)

ул. Комсомольская 29-43(нечет),32-50(чет),54;

ул. Корабельная 18,25,27,29;

ул. Горького 1,2,3,8;

ул. Дзержинского 27-41(нечет),28,45-53(нечет);

ул. Дзигунского 3-19(нечет),16;

ул. Розы Люксембург 40,50,52;

ул. Рабочая 2-Б,3,2-10 (чет)

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