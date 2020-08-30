«2020-ый високосный, что ты творишь?! Прекращай!»: Смерч пронесся по западу Крымского полуострова

Фото: кадр видео.

На западном побережье Крыма, а точнее в Сакском районе, очевидцы сумели запечатлеть на видео гигантский вихрь. Ролик появился в социальных сетях.

- 2020-ый високосный, что ты творишь?! Прекращай! – такой пост-заклинание сопровождает короткое видео.

Информации о жертвах или разрушениях, которые нанес вихрь нет ни в официальных органах, ни в соцсетях.

Эффектные воздушные потоки в виде воронки - это вполне привычное явление для Крымского полуострова. Например, в середине июля смерч-торнадо прошелся вблизи аэропорта Симферополь.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50