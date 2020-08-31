Температура воды в Крыму в Черном море 31 августа 2020

На западном побережье Крыма море прогрелось до 24 градусов. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самое теплое море на юге региона сейчас в районе Карадага и Севастополя. Там вода местами прогрелась до 25 градусов. На градус прохладнее в Ялте, Феодосии и Алуште – 24 градуса.

На западном побережье Крыма синоптики не фиксируют особых температурных изменений. Так, и в Евпатории, и в Черноморском море прогрелось до 24 градусов.

В Керченском проливе температура воды составила 24 градуса. Азовское море сейчас самое холодное на востоке Крыма – 23 градуса.

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