Погода в Крыму на 31 августа: без осадков и тепло до +33

Черное море прогрелось до + 24…25°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

31 августа на Крымском полуострове рядовая летняя погода: сушь да зной.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 18 м/с. Температура воздуха днем 31…33°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 18 м/с. Температура воздуха 29…31°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный до 14 м/с. Температура воздуха 29…31°.

Черное море прогрелось до + 24…25°.

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