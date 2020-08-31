Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Погода в Крыму на 31 августа: без осадков и тепло до +33

На полуострове жаркий понедельник
Ольга АверьяноваОльга АверьяноваОльгаАверьянова
КомментироватьОставить комментарий
Черное море прогрелось до + 24…25°.

Черное море прогрелось до + 24…25°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

31 августа на Крымском полуострове рядовая летняя погода: сушь да зной.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 18 м/с. Температура воздуха днем 31…33°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 18 м/с. Температура воздуха 29…31°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный до 14 м/с. Температура воздуха 29…31°.

Черное море прогрелось до + 24…25°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50