Коктебель попал в топ-6 мест для наблюдения за звездопадом

В Коктебеле красивое небо и восхитительные пейзажи. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Появился рейтинг мест нашей страны, где удобнее всего любоваться августовским звездопадом.

Туристы приезжают в Коктебель, чтобы любоваться звездами. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Для большинства россиян лучшим местом для наблюдения за звездопадом стала беседка «Звездопад воспоминаний» в Коктебеле, - сообщили эксперты российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, которые подвели итоги опроса в соцсетях.

Есть астротуристы, которым больше по душе Алтай. Они изучают ночное небо в окрестностях горы Белухи. Третьи же посещают обсерваторию в Мезмае в Краснодарском крае и Пулковскую обсерваторию в Санкт-Петербурге.

Топ-6 мест для астротуризма в России

(сколько опрошенных отдали предпочтение):

1. Беседка «Звездопад воспоминаний» - Коктебель, 52,63%

2. Окрестности горы Белухи - Алтай, 18,42%

3. Обсерватория в Мезмае - Краснодарский край, 10,53%

4. Пулковская обсерватория - Санкт-Петербург, 10,53%

5. Обсерватория в Нижнем Архызе - гора Пастухова, 5,26%

6. Московский планетарий, 2,63%

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