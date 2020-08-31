У 54 человек за сутки обнаружили коронавирус

Фото: Архив "КП"

В Крыму коронавирус подтвердили у 54 человек за сутки. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- 28 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 8 - при скрининге здорового населения, - написал Аксенов.

Таким образом, с начала пандемии в Крыму зарегистрировали 2453 случая коронавируса. 91 из них завезли из-за границы, 124 – из субъектов РФ и по контакту с ними, 1863 случая выявили при обращении за медпомощью и при контакте с зараженными коронавирусом, 375 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За весь период выздоровели 1654 человека.

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