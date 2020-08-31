Ученые рассказали, сколько дельфинов погибло в Черном море

Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

В Крыму назвали число азовок, белобочек и афалин, погибших за последние несколько лет.

- С весны 2017 года мы зафиксировали уже более 1800 случаев гибели китообразных в Крыму, но это - лишь вершина айсберга, ведь до берега доплывает менее 5% всех животных, погибших в море, - сообщили эксперты Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

- В России (и в мире) моменты их травм или смерти при рыболовстве не документируются федеральными службами. Мы часто беседуем с сотрудниками государственных органов, и нередко слышим: «они сами лезут в сети, а рыбаков контролировать нереально, давайте займемся другими проблемами». Никто не хочет видеть и слышать об ужасной статистике.

Фото погибших дельфинов зоозащитники подкрепили душераздирающей подписью: «Наша удручающая реальность - очередной подросток краснокнижной черноморской афалины, погибший в отцеживающих сетях, вероятно, именно того траулера, который виден на горизонте. Лишь один из многих...»

Зоозащитники призывают неравнодушных поддержать их обращение - «Петиция за введение моратория на использование донных жаберных сетей».

Что нужно делать, если вы увидели выбросившегося дельфина, можно узнать здесь.

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