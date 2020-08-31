Крымский банк помог малообеспеченным семьям Симферополя собрать детей в школу

Детки из малообеспеченных семей получили от "ГЕНБАНКА" подарки к 1 сентября.

Представители АО «ГЕНБАНК» в канун Дня знаний подарил 50 малообеспеченным и многодетным семьям Симферополя новые рюкзаки и канцтовары.

Накануне в банк обратились волонтеры – они рассказали, что в некоторых семьях дети по очереди носят один рюкзак.

- Мы хотим, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно, независимо от материального положения семьи, чтобы праздник «1 сентября» вызывал только радостные чувства. Сотрудники «ГЕНБАНКА» помогли собрать в школу 50 детей из многодетных и малообеспеченных семей, подобрав для каждого рюкзак и набор канцтоваров, в зависимости от потребностей и возраста школьника. Мы надеемся, что подобные добрые традиции станут ежегодными» - отметила начальник Центра обслуживания клиентов банка Ольга Пилипенко.

Начальник отдела банка по обслуживанию физических лиц «Центра обслуживания клиентов» Алексей Циомашко лично вручал подарки детям.

По словам Анны Абрамовой, матери 7 детей, только на канцтовары и рюкзак для одного ребенка нужно 2-3 тысячи рублей.

- Самое сложное для многодетной семьи купить рюкзак, а тут еще и канцтовары. Большое спасибо банку за такую существенную помощь, - поблагодарила многодетная мама.

Представители банка пожелали ребятам успехов в новом учебном году и упорства в достижении поставленных целей.