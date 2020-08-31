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Крымский банк помог малообеспеченным семьям Симферополя собрать детей в школу

Финансовое учреждение подарило детям новые портфели и канцтовары
Степан ОстиновСтепанОстинов
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Детки из малообеспеченных семей получили от "ГЕНБАНКА" подарки к 1 сентября.

Детки из малообеспеченных семей получили от "ГЕНБАНКА" подарки к 1 сентября.

Представители АО «ГЕНБАНК» в канун Дня знаний подарил 50 малообеспеченным и многодетным семьям Симферополя новые рюкзаки и канцтовары.

Накануне в банк обратились волонтеры – они рассказали, что в некоторых семьях дети по очереди носят один рюкзак.

- Мы хотим, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно, независимо от материального положения семьи, чтобы праздник «1 сентября» вызывал только радостные чувства. Сотрудники «ГЕНБАНКА» помогли собрать в школу 50 детей из многодетных и малообеспеченных семей, подобрав для каждого рюкзак и набор канцтоваров, в зависимости от потребностей и возраста школьника. Мы надеемся, что подобные добрые традиции станут ежегодными» - отметила начальник Центра обслуживания клиентов банка Ольга Пилипенко.

Начальник отдела банка по обслуживанию физических лиц «Центра обслуживания клиентов» Алексей Циомашко лично вручал подарки детям.

Начальник отдела банка по обслуживанию физических лиц «Центра обслуживания клиентов» Алексей Циомашко лично вручал подарки детям.

По словам Анны Абрамовой, матери 7 детей, только на канцтовары и рюкзак для одного ребенка нужно 2-3 тысячи рублей.

- Самое сложное для многодетной семьи купить рюкзак, а тут еще и канцтовары. Большое спасибо банку за такую существенную помощь, - поблагодарила многодетная мама.

Представители банка пожелали ребятам успехов в новом учебном году и упорства в достижении поставленных целей.