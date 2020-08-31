В районе села Оленевка у «Чаши любви» со скалы сорвалась девушка. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В районе села Оленевка у «Чаши любви» со скалы сорвалась девушка. В больницу ее отправили с ушибами ног, груди и головы.

Сообщение в службу спасания поступило вечером 29 августа. На место происшествия отправилась бригада из 7 человек. По прибытии стало известно, что девушка, пытаясь спуститься вниз, сорвалась с высоты четырех метров и упала на скальный выступ.

Спасатели с помощью спецоборудования доставили ее к врачам скорой помощи. После ее с многочисленными травмами головы, груди и ног отправили в ближайшую больницу, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

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