В Тверской области под севастопольский поезд попал мужчина

Первые поезда через Крымский мост пошли в декабре Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Тверской области под поезд Санкт-Петербург - Севастополь попал мужчина.

По данным ЛО МВД России, ЧП произошло на станции «Тверь» 30 августа в 18.57 на 441 километре Октябрьской железной дороги.

В пресс-службе отметили, что от полученных травм мужчина скончался на месте. Личность мужчины устанавливается, как и обстоятельства произошедшего.

Напомним, что поезда через Крымский мост пошли 23 декабря 2019 года. Поезд Санкт-Петербург - Севастополь делает остановку в Москве с 1 июля.

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