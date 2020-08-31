В Тверской области под севастопольский поезд попал мужчина

Первые поезда через Крымский мост пошли в декабре
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Тверской области под поезд Санкт-Петербург - Севастополь попал мужчина.
По данным ЛО МВД России, ЧП произошло на станции «Тверь» 30 августа в 18.57 на 441 километре Октябрьской железной дороги.
В пресс-службе отметили, что от полученных травм мужчина скончался на месте. Личность мужчины устанавливается, как и обстоятельства произошедшего.
Напомним, что поезда через Крымский мост пошли 23 декабря 2019 года. Поезд Санкт-Петербург - Севастополь делает остановку в Москве с 1 июля.
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