В аварии под Симферополем пострадало три человека

В аварии под Симферополем пострадало 3 человека. Фото: официальный сайт МЧС по Крыму.

В аварии на объездной дороге под Симферополем пострадало три человека. Трагедия произошла вечером 30 августа.

На место происшествия выехали бригада Главного управления МЧС России по Крыму сотрудники ГИБДД и карета скорой медицинской помощи. По прибытии выяснилось, что водитель легковушки марки Peugeot не справился с управлением и улетел в кювет.

Спасателям пришлось деблокировать трех пострадавших пассажиров машины, после чего их отправили в ближайшую больницу. Помимо этого, сотрудники ГУ МЧС по Крыму на месте аварии провели работы по обеспечению безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.

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