В Евпатории на переходе мотоциклист сбил женщину

В Евпатории женщина попала под мотоцикл из-за того, что пошла на красный свет. Фото: Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП / ВКонтакте

Эпицентром активности крымских пользователей соцсетей на этот раз стал пост об аварии в Евпатории: мотоциклист сбил на переходе женщину.

Трагедия произошла на проспекте Ленина. Для транспорта горел зеленый свет, и водитель мотоцикла марки Yamaha ехал вперед на небольшой скорости. В это же время 53-летняя женщина решила перебежать дорогу на красный для пешеходов сигнал светофора. Тут и произошло столкновение.

Женщина из-за наезда мотоциклиста получила перелом височной кости и открытую черепно-мозговую травму. В тяжелом состоянии ее отправили в больницу, сообщает Крымское информационное агентство.

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