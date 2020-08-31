В Симферополе на двух улицах перекроют движение до конца года

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В Симферополе ограничат движение транспорта по улицам Мраморная и Москалева до конца года. Там будут проводить строительные работы, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Будут вестись работы по строительству и реконструкции канализационного коллектора (шахты №№ 7, 8, 9, 10). В администрации уточнили, что движение будет перекрыто от улицы Леси Украинки до улицы Машинистов, а также от переулка Строителей до улицы Евпаторийское шоссе.

Напомним, что на дороге Судак-Миндальное-Солнечная долина будет ограничено движение до урочища Бугаз. На этом участке трассы будут снимать кинофильм.

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