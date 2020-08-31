При попытке попасть на набережную Сак колясочница упала и разбила голову

На набережной Сак при попытке заехать на бордюр упала и разбила голову колясочница. Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП / ВКонтакте

На набережной в Саках при попытке заехать на бордюр упала и разбила голову колясочница. Прокуратура организует проверку пандуса, по которому заезжала пострадавшая.

Новость об упавшем инвалиде распространилось в соцсетях днем 30 августа.

- Колясочница перевернулась и разбила голову, пытаясь заехать на пандус новой набережной в Саках, которую отремонтировали за миллиард с лишним рублей, - прокомментировал инцидент автор ролика.

Проверить качество доступа на набережную для маломобильных людей поручили проверить Сакской межрайонной прокуратуре вместе со специалистами. Процесс и итоги проверки контролируются прокуратурой региона.

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