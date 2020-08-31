В Крыму за выходные утонул подросток

В Николаевке Симферопольского района утонул 14-летний мальчик. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В поселке под Симферополем утонул несовершеннолетний мальчик. Труп его нашли на следующий день.

Трагедия разыгралась вечером 29 августа на пляже «Савита» в Николаевке, но вытащить на берег тело утонувшего ребенка удалось не сразу. Спасатели обследовали почти два километра акватории в радиусе 500 метров от берега и ничего не нашли. Поиски продолжились ранним утром в воскресенье.

Тело 14-летнего мальчика достали в 11.05 в 50 метрах от берега на глубине трех метров, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Вечером того же дня, когда нашли труп ребенка, спасателей также вызвали на пляже Евпатории: неравнодушные вытащили на берег тонувшего мужчину. Как пояснили в ведомстве, пострадавший полез в воду там, где купаться было запрещено. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

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