Водонаева назвала присоединение Крыма «варварской и агрессивной аннексией»

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Российский блогер и телеведущая Алена Водонаева считает, что присоединение Крыма к России было «варварской и агрессивной аннексией». В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону звезда сказала, что произошедшее в 2014 году «не соответствует никаким международным нормам».

Водонаева также сказала, что России, вероятно, нужно будет «рассчитаться» за Крым, и эта история будет иметь продолжение. При этом телеведущая отметила, что граждане РФ уже привыкли считать полуостров своей территорией.

Звезда высказалась и об артистах, выступающих на полуострове. По ее мнению, селебритис не нужно пускать на Украину после концертов в Крыму, потому что они таким образом уже обозначили свою позицию.

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