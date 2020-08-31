Президент России пообещал решить вопрос с водоснабжением в Крыму. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин оценил по достоинству крымскую трассу «Таврида». Однако глава государства отметил, что в республике есть другие проблемы, которые нужно решить. И на первый план он вынес именно острую нехватку воды, сообщает ForPost.

- Запуск трассы, безусловно, даст хороший толчок в развитии. Это так же важно, как энергетика, как вода, кстати, этот вопрос мы еще должны дорешать и мы это сделаем. А это даст возможность Крыму развиваться очень приличными, нужными для этой территории темпами, - подчеркнул Путин.

Напомним, из-за продолжительной засухи власти Крыма решили перевести жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов и еще 39 населенных пунктов республики на почасовую подачу воды.

График водоснабжения введут постепенно. Первый этап начался с отключения на этой неделе горячей воды. С 31 августа перестанут подавать воду ночью – это второй этап. И, наконец, третий, запланированный на 7 сентября, - подача воды по часам.

Для бесперебойной подачи воды в школах, детсадах и больницах закупят и установят дополнительные резервуары для воды. А общепит в скором времени перейдет на разовую посуду.

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