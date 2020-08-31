На пяти улицах Симферополя уже отремонтировали дороги

В Симферополе уже отремонтировали и сдали в эксплуатацию пять улиц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе уже отремонтировали и сдали в эксплуатацию дороги на пяти улицах.

- В крымской столице сдали пять объектов: улицу Парковая, проезд к кладбищу Абдал, улицу Ухтомского, Школьную и переулок Народный, - сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Крыма.

До сих пор продолжается ремонт на других 10 улицах Симферополя. Всего в городе планируют отремонтировать около 14 километров дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, в Крыму 27 августа спустя четыре года после начала строительства открыли трассу федерального значения «Таврида». В запуске движения принял участие президент России Владимир Путин. Он проехал по пятому участку, который идет в обход Симферополя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50