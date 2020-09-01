Температура воды в Крыму в Черном море 1 сентября 2020

Самое теплое море сейчас у берегов Севастополя. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

По данным крымского гидрометцентра, самое теплое море на юге региона сейчас в районе Севастополя. Там вода прогрелась до 25 градусов. На градус холоднее в Ялте, Феодосии, Алуште и районе Карадага – 24 градуса.

На западном побережье Крыма синоптики не фиксируют особых температурных изменений. Так, и в Черноморском, и в Евпатории море прогрелось до 24 градусов.

В Керченском проливе также без изменений – температура воды составила 24 градуса. Но до 24 градусов потеплело Азовское море.

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