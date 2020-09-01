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Погода в Крыму на 1 сентября: малооблачно и тепло до +35

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АверьяноваОльга АверьяноваОльгаАверьянова
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Вода в Черном море прогрелась до + 25°.

Вода в Черном море прогрелась до + 25°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 сентября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, в восточных районах Республики Крым и в городе Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе малооблачно. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 33…35°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем до +30°.

На Южном берегу Крыма малооблачно. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха до + 34°.

В Керчи малооблачно. Ветер северо-восточный, восточный до 11 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.

Вода в Черном море прогрелась до + 25°.

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Погода в Крыму