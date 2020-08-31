В Крыму продлили запрет на работу хостелов и проведение конференций

Власти Крыма продлили до 1 октября запрет на работу хостелов и проведения конференций. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

Крымское руководство подписало указ о продлении запрета на работу хостелов и проведения конференций до 1 октября этого года.

- Приостановить до 1 октября 2020 года деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (хостелы), деятельность по организации конференций, - прописано в тексте документа, опубликованного на официальном портале правительства.

Напомним, режим повышенной готовности власти Крыма ввели 17 марта из-за угрозы коронавируса. Постепенно снятие ограничений началось 15 июня. Но до сих под запретом остается проведение массовых мероприятий.

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