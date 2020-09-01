Начало сентября принесет в Крым аномальную жару

Первые дни сентября принесут в Крым аномальную жару. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Первые дни сентября принесут в Крым аномальную жару: температура воздуха превысит климатическую норму на 7 градусов.

- 1-5 сентября в Республике Крым ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы, - сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Жителям и гостям полуострова напомнили, что с 10 апреля этого года в Крыму действует особый противопожарный режим. Он подразумевает дополнительные меры пожарной безопасности. Например, до сих пор под запретом посещение лесов.

Также, подчеркнули в ведомстве, под запретом разведение костров, сжигание мусора, травы и листвы во дворах частных домовладений и на территории садовых и огороднических товариществ.

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