В Крыму за сутки Covid-19 заразилось 58 человек

В Крыму за сутки зарегистрировали 58 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму за сутки коронавирусом заболело 58 человек. Из них 16 самостоятельно обратились к врачу, почувствовав неладное. 25 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще 17 – при скрининге здорового населения.

- Всего на текущий период в республике зарегистрировано 2511 случаев новой коронавирусной инфекции. 91 из них завозной из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними. 1904 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 392 – при лабораторном скрининге здоровых лиц, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в соцсетях.

За весь период с начала пандемии успешно побороли болезнь 1695 человек, умерло – 31 человек. В лабораториях за сутки обследовали 1385 человек.

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