В Крыму за сутки скончался еще один пациент с COVID-19

В Крыму за сутки скончался еще один пациент с коронавирусом. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

За сутки в Республике Крым скончался еще один пациент с коронавирусом. Таким образом, число умерших с COVID-19 достигло 31.

Напомним, на полуострове за сутки зарегистрировали 58 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 16 сами обратились в больницу, почувствовав неладное. 25 нашли среди контактных по ранее зафиксированным случаям, еще 17 – при скрининге здорового населения.

За весь период с начала эпидемии коронавирус успешно вылечили 1695 человек. В лабораториях за сутки провели 1385 тестов на COVID-19.

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