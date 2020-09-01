Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил причину роста числа зараженных COVID-19

В Крыму эпидемиологическая ситуация остается под контролем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нынешняя ситуация с ростом числа зараженных коронавирусом не является вспышкой, заверил гостей и жителей Крыма глава Сергей Аксенов. По его словам, в первую очередь это связано с увеличением количества тестирований.

- Тестирование стало более доступным в связи с расширением в регионе лабораторной сети, проводящей исследования на COVID-19, - написал Сергей Аксенов в соцсетях.

В регионе, отмечает глава, эпидемиологическая обстановка под контролем: из 100% случаев 66% зарегистрировали во время проведения противоэпидемических мероприятий.

- Замечу, что самый большой дневной прирост заболевших – 84 человека – зарегистрирован 27 августа. Это связано с выявлением 21 контактного случая среди персонала и пациентов одного учреждения, в одном очаге, - подчеркнул Аксенов.

Но при этом одной из причин увеличения числа заболевших, по его словам, - беспечное отношение людей к профилактическим мерам. Так, не все носят маски в общественных местах и не соблюдают соцдистанцию, не моют руки и не пользуются антисептиком.

Крымское руководство предпринимает же комплекс мер для уменьшения распространения вируса в регионе. К примеру, сейчас уже обследуют больше трех тысяч человек в сутки, также усиливается безопасность различных учреждений и организаций, в том числе медорганизаций, чтобы не допустить заноса инфекции в коллектив.

- Это, в частности, обследование лиц, проходящих плановую госпитализацию, обследование персонала перед каждой сменой и другие меры, - уточнил Сергей Аксенов.

Напомним, за сутки в Крыму зарегистрировали 58 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 16 человек самостоятельно обратились в больницу, почувствовав неладное. 25 нашли среди контактных по ранее зафиксированным случаям, еще 17 – при скрининге здорового населения.

За весь период с начала эпидемии коронавирус успешно вылечили 1695 человек, умерло – 31 человек. В лабораториях за сутки провели 1385 тестов на COVID-19.

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