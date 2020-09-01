За воровство 11 миллионов директору транспортного предприятия Ялты дали «условку»

Директора ялтинского предприятия приговорили к 5 годам условно за хищение 11 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За кражу из бюджета Крыма 11 миллионов рублей директора ялтинского предприятия наказали условным сроком и крупным штрафом.

Женщина – директор транспортного предприятия – заполняла документы для департамента социальной политики администрации Ялты ложными данными, касающимися числа перевозимых льготников.

- Таким образом, на основании предоставленных документов из бюджета Республики Крым перевозчик незаконно получил порядка 11 миллионов рублей в качестве субсидий на возмещение расходов по проезду льготной категории граждан, - сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.

По факту хищения из бюджета Крыма 11 миллионов рублей директора признали виновным. Свою вину во время задержания подсудимая признала, даже оказала содействие следствию и обещала вернуть украденное государству в полном объеме.

Просмотрев материалы дела, а также учтя раскаяние и обещание подсудимой, служители Фемиды дали женщине пять лет лишения свободы условно и обязали ее выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

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