О воде можно и не мечтать: Синоптики дали прогноз по засухе в Крыму

Из-за глобального потепления в Крыму будет уменьшаться количество осадков. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Глобальные изменения в климате отразятся и на Крыме: с каждым годом количество осадков на полуострове будет все меньше и меньше, утверждают специалисты.

- Рассчитывать, что к концу или середине нынешнего века будет увеличиваться количество осадков, не приходится, - объяснил на пресс-конференции научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Однако в определенные годы в Крыму может быть интенсивное выпадение осадков.

- В степной зоне, в частности в Крыму, в принципе не бывает большого количества осадков. Водохранилища там тоже небольшие. Рассчитывать на то, что природа подарит Крыму большое количество осадков, не приходится. Но исключать, что в течение сезона будет много осадков, нельзя, - подытожил эксперт.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50