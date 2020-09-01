В Симферополе приняли больше 55 тысяч заявлений на оформление льготного проезда. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На получение льготного проезда в общественном транспорте подали заявления больше 55 тысяч жителей Симферополя. Подсчет обращений ведется с 1 июля этого года.

- С 1 июля в МФЦ осуществляется прием заявлений от граждан на предоставление им права льготного проезда при введении автоматизированной системы оплаты проезда с 1 сентября 2020. По состоянию на 28 августа по данному виду услуг принято 55 316 заявлений, - рассказала начальник департамента труда и социальной защиты Диана Фератова, слова которой приводит пресс-служба администрации крымской столицы.

Чтобы получить электронный документ для валидаторов, льготникам нужно подать заявление до 1 сентября.

При этом число ежедневных оплат проезда бесконтактной карточкой «Мир» превысило 10 тысяч.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50