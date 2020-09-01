«Заяц обыкновенный»: в Крыму из маршрутки во время движения выпал мужчина

Из маршрутки в Крыму выпал мужчина во время движения. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП / ВКонтакте

В соцсетях набирает популярность ролик с видеорегистратора с выпрыгивающим во время движения маршрутки мужчиной.

Конец ролика сродни финалу любого анекдота: «выпавший» пассажир вскакивает и галопом мчится в поле, не подобрав даже кулька, выскользнувшего из рук во время инцидента.

- Как так? Сам выпрыгнул и удрал в поле, - удивляется автор опубликованного видео.

В комментариях под роликом пользователи принялись шутить, что либо мужчина – «заяц обыкновенный», и таким образом решил сэкономить на проезде, либо испугался чьего-то кашля в маршрутке, потому и выпрыгнул.

- Вите надо выйти, - цитирует Крымская газета одного из пользователей.

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