Температура воды в Крыму в Черном море 2 сентября 2020

В Евпатории температура морской воды поднялась до 25 градусов. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самое теплое море на юге региона сейчас в Ялте и Севастополе. Там вода прогрелась до 25 градусов. На градус холоднее в районе Карадага, Феодосии и Алушты – 24 градуса.

На западном побережье Крыма заметное потепление: в Евпатории температура морской воды поднялась до 25 градусов. В Черноморском же по-прежнему 24 градуса.

На восточном побережье Крыма синоптики не фиксируют особых изменений – температура воды в Керченском проливе и Азовском море составила 24 градуса.

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