За нападение на пенсионера в Нижнегорском рецидивисту грозит 15 лет тюрьмы. Фото: Архив "КП"

В Нижнегорском на пенсионера напал рецидивист и силой присвоил себе сумки с продуктами, телефон и велосипед. За разбой подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В полицию Нижнегорского района обратился 62-летний житель села Семенное. На него в поселке Нижнегорский напал неизвестный, избил его и отобрал сумки с продуктами, телефон и велосипед. Потерпевшего с серьезными травмами доставили в ближайшую больницу, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Расследование привело полицейских к 49-летнему жителю поселка Первомайское. Мужчина не работал, также ранее был судим за убийство. Его задержали. При обыске у подозреваемого нашли все похищенные вещи. Вину свою нападавший признал, сообщает Крымское информационное агентство.

По факту разбойного нападения нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под стражей.

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