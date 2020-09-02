Погода в Крыму на 2 сентября: сухо и жара до +35

На полуострове аномальная жара. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в восточных районах Республики Крым и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе малооблачно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 33…35°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха до 30°.

На Южном берегу Крыма малооблачно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 31…33°.

В Керчи малооблачно. Без осадков Ветер северо-восточный, восточный до 11 м/с. Температура воздуха до + 33°.

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