В Симферополе и Севастополе 2 сентября частично отключат электричество

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что идет ремонт электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17

ул. Войкова, 2а;

ул. Севастопольская/ ул. Эстонская;

ул. Лихого, 22-36 (чет), 1-35(нечет);

ул. Севастопольская, 31; пер. Парковый, 1-4;

ул. Тамбовская, 34, 36, 37-49 (нечет);

ул. Бахчисарайская, 16-26 (чет), 25-33 (нечет);

ул. Футболистов, 96-100 (чет), 135-139 (нечет);

пер. Оружейный, 6-8 (чет), 9-11 (нечет);

пер. Охотничий, 10-19;

ул. Совхозная, 4, 4а

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

проспект Генерала Острякова, 75, 165-А, 165,

село Орлиное: пер. Байдарский, 7; ул. Учительская, 2-10, 3-5; ул. Тополиная, 2-10, 3-9; ул. Тюкова, 30-А, 2-38, 1-43, 47; ул. Цветочная, 2-14, 1-25; ул. Круговая, 2; ул. Солнечная, 2-8, 1-9

с 8.00 до 17.00

село Озерное: ул. Братьев Демьяновых 1-11(нечет),2-16(чет); ул. Вилина 2-10(чет),5; ул. Водоканальная 1-7(нечет),2,2-Г,6-А,4-16(чет); ул. Аллы Оношко 4-В,10-Г,8-А,12,14.

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