В Симферополе 3 сентября на пару часов ограничат движение по улице Павленко

В Симферополе 3 сентября перекроют движение из-за мероприятия. Фото: пресс-служба Управления информационной политики Мининформа РК.

В Симферополе утром 3 сентября на несколько часов перекроют движение по улице Павленко. Причина: проведение мероприятия, посвященного Дню окончания Второй мировой войны.

- 3 сентября 2020 года в 10.00 в столице Крыма в Гагаринском парке состоится церемония возложения цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата. В связи с этим просим гостей и жителей Симферополя учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов по городу и воздержаться от поездок на личном автотранспорте с 7.00 до 11.00 по улице Павленко – от Т-образного перекрестка с улицей Александра Невского – в сторону парка, - сообщили в пресс-службе Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

Напомним, в Симферополе до конца года перекрыли движение машин по улицам Мраморная и Москалева из-за ремонтных работ.

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