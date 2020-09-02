«В первом же дубле можно получить травму»: В Севастополе снимают продолжение «Гардемарины, вперед»

Фото: кадр видео Фильм "Гардемарины-IV"/VK
В соцсетях регулярно появляются видео съемок фильма «Гардемарины-5», который является продолжением культовой киноленты 80-тых годов. На одном из них актеры стоят по пояс в воде возле шлюпок.
- Готовимся! Все ушли под воду, - звучит громко команда.
И люди с головой погружаются в Черное море.
- И начали. Пли!
Тут же раздается громкий хлопок: дым, огонь!
Хорошо, что артисты переждали взрыв, пусть даже и бутафорский, под водой, а иначе мог бы быть инцидент.
- Самое главное, что отличает постановку боевых сцен в кино от реального поединка - это отрепетированность действий. Импровизировать нельзя! В «драке» актеры и каскадеры знают, кто и что будет делать, кто и куда будет падать. Иначе в первом же дубле можно получить травму, - говорится в посте, сопровождающем видео.
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