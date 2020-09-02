В Крыму за сутки обнаружили 31 человека с коронавирусом

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 1 сентября зарегистрировали 31 случай коронавируса. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. 10 зараженных выявили при обращении за медпомощью, 18 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, три - при скрининге здорового населения.

С начала пандемии в республике зарегистрировали 2542 случая коронавируса, 91 – завозной из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1932 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 395 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За сутки в Крыму на коронавирус обследовали 2 694 человека.

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