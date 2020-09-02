ФСБ накрыла сеть подпольных оружейных мастерских в Крыму

Сеть оружейных мастерских действовала в шести регионах. Фото: стоп-кадра оперативного видео ФСБ

ФСБ накрыла сеть подпольных оружейных мастерских, действовавших в шести регионах России. В преступную деятельность были втянуты 20 жителей Республики Крым, Красноярского края, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Свердловской и Томской областей.

В мастерских гражданским образцам оружия восстанавливали боевые свойства. При обыске изъяты автоматы «АКС-74У», «АК-103»; пистолеты-пулеметы «ППШ», «ППС»; винтовки и карабины «Мосина», «СКС», «СВТ», «AR-15», «Mauser»; пистолеты и револьверы «ТТ», «ПМ», «СПШ», «Glock», «Наган», свыше 100 основных частей оружия, 5 приспособлений для бесшумной стрельбы и 150 штык-ножей. Всего 83 единицы огнестрельного оружия.

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