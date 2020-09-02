С октября на электричках Крыма вводят проездные

Проездные на электрички станут доступны с октября Фото: ЮППК

С октября Южной пригородная пассажирская компания вводит на электричках абонементные билеты. Проездные оформляются для многократных поездок в пригородных поездах на срок от 5 до 25 дней и от 1 месяца до года.

Отдельно продаются абонементы «рабочего дня», действительные с понедельника по пятницу, кроме нерабочих и праздничных дней.

- Стоимость абонементов начинается от 235 рублей и зависит от его вида, - отметили в ЮППК. - При этом в каждом регионе стоимость различна в зависимости от установленного тарифа, от протяженности маршрута следования, а также от срока действия билета.

Всю информацию об абонементах предоставят в билетных кассах и на официальном сайте компании-перевозчика.

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