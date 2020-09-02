Из-за аварийных работ Симферополь остался без воды

Часть Симферополя осталась без воды из-за аварий Фото: архив КП

Из-за аварии некоторые улицы и микрорайоны крымской столицы остались без воды, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях холодного водоснабжения в поселке ГРЭС на улице Яблочкова примерно в 15.00 водоснабжение будет ограничено. Частично воды не будет и на улице Энергетиков и на прилегающих улицах и переулках.

Также авария лишит воды улицу Умера Ипчи, 3 ( Хошкельды), ул. Достлук, ул Арекет, Койдешлер и А. Моллаева ориентировочно в 17.00.

В некоторых поселках и селах тоже не будет воды. Это связано с производством аварийно-восстановительных работ на водопроводных очистных сооружениях.

У жителей сел Малиновка, Кизиловка, Каштановое, Фонтаны, Партизанское, Левадки, Новониколаевка, Молодежное - 1, 3, 5, СТ «Дачник», СТ «Юбилейный, СТ «Родничок», СТ «Ивушка», СТ «Изумруд», СПК «Союз»; микрорайонов города Симферополя - Новоромановка, Фонтаны, Заводское, , Верхняя Украинка, микрорайоны улиц Кечкеметской, Л. Чайкиной, Стрелковой, ул. Севастопольская и прилегающие улицы - от ул. 1-й Конной Армии до ул. Козлова воды не будет с 09.30 2 сентября до 00.00 3 сентября.

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