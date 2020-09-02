Проценко взяла себе в заместители бывшего мэра Армянска

Валентин Демидов. Фото: Facebook

Заместителем главы администрации Симферополя назначен бывший министр экономразвития Крыма, который до этого работал мэром Армянска. Валентин Демидов был представлен к должности сегодня.

- Представляю вам своего нового заместителя - Демидова Валентина Валентиновича. Он имеет стаж работы на государственной и муниципальной службе более 17 лет, - сказала глава Симферополя Елена Проценко, представляя коллегам Демидова.

Теперь экс-мэр Армянска будет курировать сферы внутренней и информационной политики и межнациональных отношений.

Демидов с 2007 по 2014 годы занимал пост городского головы Армянска. После вхождения Крыма в состав РФ был избран главой администрации города. С июня 2015 по 2016 годы возглавлял Минэкономразвития Крыма.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50