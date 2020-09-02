Сергей Аксенов удовлетворен принятыми мерами по экономии воды

Сергей Аксенов удовлетворен принятыми местными властями мерами по экономии воды. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов доволен подходом к проблеме водоснабжения в условиях засухи и работой властей Симферополя и двух районов над этим вопросом.

- Те меры, которые приняты в городе Симферополе по экономии воды, являются практически исчерпывающими, - сообщил он на совещании.

Напомним, продолжительная засуха вынудила крымских властей Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы и еще 39 населенных пунктов региона перевести на почасовую подачу воды. График введут в три этапа. Первый начался на прошлой неделе с отключения горячего водоснабжения. С 31 августа перестали подавать воду по ночам – это второй этап. И, наконец, третий, запланированный на 7 сентября, - подача воды по часам.

Во многих учреждениях устанавливаются дополнительные резервуары для бесперебойной подачи воды. Емкостями также обеспечат жилые микрорайоны.

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