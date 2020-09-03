Погода в Крыму на 3 сентября: малооблачно и тепло до +35

В Симферополе жарко и сухо.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
3 сентября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, в восточных, центральных районах и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
- В Симферополе малооблачно. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 33…35°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем западный до 10 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.
На Южном берегу Крыма малооблачно. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха до + 33°.
В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.
Вода в Черном море прогрелась до + 25°.
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