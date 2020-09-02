В Симферополе и Севастополе 3 сентября частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
3 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время исчезнет свет, потому что начнется ремонт электросетей.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Молодых Подпольщиков, 9, 10/7;
пер. Молодых Подпольщиков, 2а, 4, 8, 3а, 3б, 7;
ул. Полевая, 109;
ул. Киевская, 127-133а (нечет);
ул. Кечкеметская, 1, 3;
ул. ВИЛАР, 2, 4;
ул. Дорожная, 2-6 (чет), 3, 7-13 (нечет);
ул. Садовая, 90;
ул. Гридасова, 9, 28;
ул. Рождественская, 1-23 (нечет), 134;
ул. Черных, 17
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 15.00
ул. Скифская 50,43,47, ТСН «Биолог»
с 9.00 до 15.00
село Родное: ул. Садовая 2-24,1-31; ул. Умерова 2-6,3-7
с 9.00 до 17.00
ул. Генерала Жидилова 2-6,14,20-28,44,46,9,11;
ул. Кокчетавская 26,28,25
село Орлиное: пер. Байдарский 7; ул. Учительская 2-10,3-5; ул. Тополиная 2-10,3-9; ул. Тюкова 30-А,2-38,1-43,47; ул. Цветочная 2-14,1-25; ул. Круговая 2; ул. Солнечная 2-8,1-9
с 8.00 до 17.00
село Орлиное: ул. Вишневая 2-46(чет),24-А,35-А,37,37-А,37-Б,42-А,43,43-А,45,46-А,47,50 (Ритм-ЮГ, пивзавод Синдировича); ул. Рассветная 8,12,14; ул. Рябиновая 1-25(нечет),2-26(чет),12-А,37; ул. Степная 1-15(нечет),2-4(чет),12-14(чет); ул. Ивана Пахомова 1-Б,1-В,1-Г,7,8-А,8,9-А,10,11-А,16-22(чет),15-23(нечет); ул. КСП «Красный Октябрь» уч.405, уч.441; ул. Кедровая 1-5(нечет),9,11,15,16; ул. Тюкова 97-А,99,101; ул. Интернациональная 1-39(нечет),2-48(чет); ул. Широкая 2,10,12,18; ул. Строительная 2,4,6,7,9,10,12,14;
село Павловка: ул. Родниковская (коттеджи за пивзаводом)
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